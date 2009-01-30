Наполнение контентом

Новому сайту www.searchanswer.ru требуется грамотный человек для наполнения контентом.

Суть сайта – дать ответы посетителям на их вопросы. Например: "Как отформатировать винчестер? " Т.е. необходимо придумать вопрос "Как...?", найти самый толковый ответ в интернете и опубликовать его на нашем сайте.

Бюджет не большой, по-этому оплата в размере от 5 до 10 центов за ответ. + отзыв (хороший или плохой, вам решать).

П.С. оплата только через PayPal. Другой возможности не имею ввиду георгафии.