klimsko

Евгений klimsko

 
36 летПольша/Вроцлав
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Простой сайт на WP

    $150

    Требуется создать несложный сайт на WordPress на основе шаблона. Тема сайта: услуги Основные функции: 1) публикация объявлений администратором сайта в двух категориях с подкатегориями (не должно выглядеть как доска объявлений) 2) публикация статей 3) публикация новостей 4) слайдер на главной ...

    WordPressСайт на WordPress
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сервис поиска и предложений товаров и услуг

    $1000

    Требуется программист и дизайнер (можно в одном лице), способные реализовать профессиональный сервис поиска и предложений товаров и услуг. В задачу входит: 1) создание интернет-портала 2) профессиональный лаконичный дизайн 3) !Интересные! баннеры 3шт (интересные – значит ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Tracker

    Ищу партнера-программиста для реализации реальной и прибыльной идеи. Основное направление: 1. Трекер 2. Аудитория: Польша, англоязычные граждане и, возможно, Россия, Украина, Германия, Литва, Греция Меня интересует доработанный, оптимизированный движок (TBDev, TorrentPier, либо другие на ваше усмотрение), моды, которые добавят ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение контентом

    Новому сайту www.searchanswer.ru требуется грамотный человек для наполнения контентом. Суть сайта – дать ответы посетителям на их вопросы. Например: "Как отформатировать винчестер? " Т.е. необходимо придумать вопрос "Как...?", найти самый толковый ответ в интернете и ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад