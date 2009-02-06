Требуется создать несложный сайт на WordPress на основе шаблона. Тема сайта: услуги Основные функции: 1) публикация объявлений администратором сайта в двух категориях с подкатегориями (не должно выглядеть как доска объявлений) 2) публикация статей 3) публикация новостей 4) слайдер на главной ...
- $150Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требуется программист и дизайнер (можно в одном лице), способные реализовать профессиональный сервис поиска и предложений товаров и услуг. В задачу входит: 1) создание интернет-портала 2) профессиональный лаконичный дизайн 3) !Интересные! баннеры 3шт (интересные – значит ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу партнера-программиста для реализации реальной и прибыльной идеи. Основное направление: 1. Трекер 2. Аудитория: Польша, англоязычные граждане и, возможно, Россия, Украина, Германия, Литва, Греция Меня интересует доработанный, оптимизированный движок (TBDev, TorrentPier, либо другие на ваше усмотрение), моды, которые добавят ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Новому сайту www.searchanswer.ru требуется грамотный человек для наполнения контентом. Суть сайта – дать ответы посетителям на их вопросы. Например: "Как отформатировать винчестер? " Т.е. необходимо придумать вопрос "Как...?", найти самый толковый ответ в интернете и ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт15 лет назад