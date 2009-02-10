Barabanzer

Дмитрий Дрёмов Barabanzer

 
33 годаРоссия/Бийск
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

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Отзывы заказчиков
srs79
36 летКазахстан
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов
$3
10 баллов
15 лет назад
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Сделал все быстро и качественно. Никаких претензий не имею.