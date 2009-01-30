Наполнение сайта контентом

Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок220 просмотров
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Нужна наполнить сайт контентом. Тематика - Стоительство и ремонт.

Умение составлять контент для сайтов различной тематики, как эксклюзивным текстом ( написание с нуля ), так и копипастом. Контент должен быть грамотно заточен под требуемые слова.

Желательно человек из России.

15 лет назад
-Brain-
Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Natasha_A
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
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