Придумать новости сайта задним числом

$4
Наполнение сайтовЗакрыт6 заявок241 просмотр
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Итак, нужно придумать новости сайта и красиво написать ... новостей штук 10-12 по 200-300 знаков....

Например, поздравление с новым годом, информационные объявления о новых функциях сайта и т.д.

темы новостей часть мы сами дадим...

15 лет назад
lolik80
50 летЭстония
15 лет в сервисе
Был
год назад
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