Сделать описания к флeш играм

Требуются постеры на форум, тематика - туризм и путешествия. Требуются люди, которые смогут осмысленно участвовать в дискуссиях на эту тему, создавать свои темы. Оплата только Яндекс.Деньги либо WMR. Возможно наличными для жителей Москвы. Оплата будет производиться за ...
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Итак, есть 40 Флэшигр. Нужно к какждой описание к игре (ее суть, цель и т.д.) и описание управления (управление на английском), так чтобы пользователь ненающий английского понял.
Работы на 2-3 часа!
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