Наполнение интернет-магазина, внести изменение

$20
Наполнение сайтовЗавершен18 заявок648 просмотров
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Всем привет!

Нужно добавить Код товара в уже имеющиеся товары на сайте.

Как все выглядит:

Есть прайс лист с кодом товара в Excel

Есть товар на сайте без кода

1. Найти в поиске товар. Ищется по фрагементу кода

2. Скопировать код из прайса и вставить в карточку товара

Нужно обработать 600-1000 строк.

Ориентировочное время на добавление одного кода в умеренном темпе - 30-40 сек.

Оплата за каждый добавленый код на сайт 0,20 грн.

Желательно сделать за 2 дня.

Скрипт магазина - Shop Cms

15 лет назад
sergey-v
Сергей 
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
faust1987
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$15
3 дня
Работа выполнена в срок.
Все прошло отлично!
Pershin
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
15 лет назад
$15
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень порядочный, честный человек, рекомендую как заказчика, совместная работа не в тягость с такими людьми.
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