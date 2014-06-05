Наполнение интернет-магазина, внести изменение

Всем привет!

Нужно добавить Код товара в уже имеющиеся товары на сайте.

Как все выглядит:

Есть прайс лист с кодом товара в Excel

Есть товар на сайте без кода

1. Найти в поиске товар. Ищется по фрагементу кода

2. Скопировать код из прайса и вставить в карточку товара

Нужно обработать 600-1000 строк.

Ориентировочное время на добавление одного кода в умеренном темпе - 30-40 сек.

Оплата за каждый добавленый код на сайт 0,20 грн.

Желательно сделать за 2 дня.

Скрипт магазина - Shop Cms