Нужны базы по стройке и недвижимости

Нужны фотографии выдающихся личностей настоящего времени в настоящем возрасте от 45 лет (живых). Например по 30 лучших известных звезд иностранного кино, звезд российского кино, политиков и бизнесменов планеты, спортсменов планеты, музыкантов иностр и рус ученых и врачей планеты, литераторов и ...
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Здравствуйте, нужна база строительных организаций России по моим критериям (подробнее в личке) - нужно порядка 50-100к фирм.
Возможен парсинг по моим критериям + нужен импорт в PhpMyDirectory.
Так же нужна база по продаже недвижимости москвы и подмосковья -порядка 100к предложений - за 3-4 год с импортом в друпал
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