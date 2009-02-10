Распознать и разместить на сайте 69 страниц

$50
Наполнение сайтовЗавершен16 заявок380 просмотров
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Приветствую,

необходимо подготовить и разместить на cms joomla 69 страниц

страницы содержат тексты, фотографии, таблицы.

исходная информация доступна в PDF или в CorelDRAW Graphics Suite X4,

к сожалению часть текста переведена в кривые. возможно придется воспользоваться программой распознавания текста.

пути достижения результата выбираете вы, мне нужен результат

а это 69 страниц на сайте с заполненными мета тегами, подписанными картинками. таблицы можно расположить картинками.

ссылки на файлы дам при необходимости,

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сроки

стоимость

15 лет назад
Serverx
Сервер 
51 годГермания
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Waleriya
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$50
1 день
Валерия относится к тому редкому числу фрилансеров, которые выполняют свою работу действительно качественно. Я благодарен за проделанную работу, продолжим сотрудничество и по другим проектам. спасибо!
Не смотря на, то что мы работали с заказчиком давно, оставляю только лишь положительный отзыв
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