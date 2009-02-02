Презентационные тексты про дымоходы

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Требуются тексты для сайта про дымоходы (продажа, монтаж, установка и т.п.) - смысл текста в том, что крупная компания ХХХ делает и устанавливает лучшие в мире модульные дымоходы из нержавеющей стали. Все это без технических подробностей.

Объем около 7-8 тыс. знаков

Главное - обязательно потребуется встреча с клиентом (вероятно, на этой неделе) для утверждения деталей-сроков-объема, поэтому лучше, чтобы вы жили в Москве или области.

15 лет назад
468468
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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