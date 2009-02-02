Наполнение проекта

Нужны фотографии выдающихся личностей настоящего времени в настоящем возрасте от 45 лет (живых). Например по 30 лучших известных звезд иностранного кино, звезд российского кино, политиков и бизнесменов планеты, спортсменов планеты, музыкантов иностр и рус ученых и врачей планеты, литераторов и ...
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Для нового проекта требуются копипастеры для наполнения сайта world-file.ucoz.ru. Оплата 0,1руб. за пост, по факту после каждой тысячи постов.
Так же требуются копипастеры для раздела Онлайн-Видео и наполнения Трекера.
МОЖНО ЧЕРЕЗ БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ!
ICQ: 446-547-265
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