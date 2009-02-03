База фото объектов недвижимости Киева и др. город.

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Нужно создать базу фотографий ВСЕХ объектов недвижимости Киева и других городов Украины.

Идеально было бы сделать "фото 360", как на этом сайте http://www.gdeetotdom.ru/map/

15 лет назад
SanderEA
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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