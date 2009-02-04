Заполнение сайтов

Наполнение сайтовЗакрыт28 заявок1025 просмотров
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Ищем контентщиков/рерайтеров для заполнения сайтов на цмс.

Сайты на цмс Джумла, Друпал, Дле, Пшпц.

Контент необходим с картинками, качественный рерайт уникальный для пс.

Проверяется Дцфайндером.

Объемы работ очень большие.

Просьба писать развернутые предложения, только ответсвенных людей, кто способен к самореализации и творчеству, способных самостоятельно понять, как все должно быть после ознакомления с тематикой и примером.

ВСЕ СООБЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДУБЛИРУЙТЕ В АСЬКУ, Т.К. НА ЛАНСЕРЕ БЫВАЕМ ОЧЕНЬ РЕДКО.

Оплата по договоренности. В электронных деньгах или налом в Москве.

Уважаемые Дамы и Господа, по всем-всем вопросам, предложениям, мнениям, примерам работ, сотрудничеству, и т.д. пишите пожалуйста в АСЬКУ. Номер указан ниже.

ICQ#: 404356099

15 лет назад
projectsubm
Andrey Liventcov 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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