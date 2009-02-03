Копипаст на заданные темы

Нужен копипаст. Тематики статей я дам. Статьи нужно рассортировать так:

Я дал тематику автомобили, 100 статей. От вас: 4 (к примеру) папки: Audi BMW JEEP BENTLEY и в каждой по 25 статей. Картинки не нужны.

Пишите тут свои цены за 100 статей. В ICQ просьба не беспокоить.

Добавлено позже:

Вы знаете что такое копипаст? Это копирование из одного источника, в txt файлы. За что 10-20 долларов?!

Цены колеблються от 3 до 6 у.е. И то 6 у.е. это потолок!