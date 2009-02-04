Наполнение интернет магазина

Нужен копипаст. Тематики статей я дам. Статьи нужно рассортировать так: Я дал тематику автомобили, 100 статей. От вас: 4 (к примеру) папки: Audi BMW JEEP BENTLEY и в каждой по 25 статей. Картинки не нужны. Пишите тут ...
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Работа с такими группами товаров: бытовая техника, теле-аудио-видеотехника, компьютерная техника
Требования: большой объем за короткие сроки.
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