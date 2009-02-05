Ищем контентщиков/рерайтеров для заполнения сайтов на цмс. Сайты на цмс Джумла, Друпал, Дле, Пшпц. Контент необходим с картинками, качественный рерайт уникальный для пс. Проверяется Дцфайндером. Объемы работ очень большие. Просьба писать развернутые предложения, только ответсвенных людей, кто способен к самореализации ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно совершить распространение информации в сети Интернет (регистрация и публикация на сайтах, форумах, чатах и т.д.). Стоимость 500$.
Большое спасибо.
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