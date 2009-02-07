Информация о ГОСТах, СНиПах, нормативах, станд.

Здравствуйте. Нужна информация о ГОСТах, СНиПах, нормативах, стандартах. Именно – что из себя представляют, для чего нужны, как каталогизированы и почему, состояние современной базы нормативов и стандартов в РФ.

Не нужна история создания и перечисление подразделов, только по сути. Не нужна лаконично изложенная статья, а нужна просто информация в любом виде (с каких-либо сайтов, сканы, что угодно), чем больше и подробнее, тем лучше. Предлагайте, пожалуйста, цены. Срок – чем раньше, тем лучше.

Пожалуйста, не пишите в аську и в приват. Оставляйте свои предложения только здесь.