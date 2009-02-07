Информация о ГОСТах, СНиПах, нормативах, станд.

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Здравствуйте. Нужна информация о ГОСТах, СНиПах, нормативах, стандартах. Именно – что из себя представляют, для чего нужны, как каталогизированы и почему, состояние современной базы нормативов и стандартов в РФ.

Не нужна история создания и перечисление подразделов, только по сути. Не нужна лаконично изложенная статья, а нужна просто информация в любом виде (с каких-либо сайтов, сканы, что угодно), чем больше и подробнее, тем лучше. Предлагайте, пожалуйста, цены. Срок – чем раньше, тем лучше.

Пожалуйста, не пишите в аську и в приват. Оставляйте свои предложения только здесь.

15 лет назад
galyris
Галина 
39 летУзбекистан
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
28 отзывов
Выбранный исполнитель
ksana_ks
Оксана 
50 летКиргизия
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
15 лет назад
$3
1 день
Очень понравилось сотрудничество с Ксенией. Она уловила самую суть и предоставила именно то, что было нужно. Быстро и не дорого, за что я ей очень благодарна. Большое спасибо, возможно, в будущем еще посотрудничаем.
Четкая постановка задачи, свобода её реализации. Уважительное отношение к исполнителю, своевременная оплата. Рекомендую данного заказчика к сотрудничеству. Галина, с Вами очень приятно работать, спасибо!
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