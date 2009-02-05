Наполнить каталог

Здравствуйте. Нужна информация о ГОСТах, СНиПах, нормативах, стандартах. Именно – что из себя представляют, для чего нужны, как каталогизированы и почему, состояние современной базы нормативов и стандартов в РФ. Не нужна история создания и перечисление ...