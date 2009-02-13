Есть сайт в shop - script`е - bookshen.ru

Суть работы состоит в следующем, необходимо наполнить сайт нашим контентом.

Нужно вставить фотографии товаров и их описание. Работа предстоит нудная.

Позиций будет более 600 штук и для каждой необходимо по 2 фотографии. Одна маленькая и одна побольше.

Сроки не более 5 дней.

Оплата за одну позицию 5 рублей. Итого получается больше 3 тысяч рублей.

Расчёт через платёжную систему Webmoney в рублях.

Предложения в личку, людям с плохими отзывами отвечать не буду.