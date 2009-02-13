Наполнить сайт нашим контентом

$100
Наполнение сайтовЗавершен26 заявок574 просмотра
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Есть сайт в shop - script`е - bookshen.ru

Суть работы состоит в следующем, необходимо наполнить сайт нашим контентом.

Нужно вставить фотографии товаров и их описание. Работа предстоит нудная.

Позиций будет более 600 штук и для каждой необходимо по 2 фотографии. Одна маленькая и одна побольше.

Сроки не более 5 дней.

Оплата за одну позицию 5 рублей. Итого получается больше 3 тысяч рублей.

Расчёт через платёжную систему Webmoney в рублях.

Предложения в личку, людям с плохими отзывами отвечать не буду.

15 лет назад
kydesnik07
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранные исполнители
Waleriya
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$50
4 дня
Валерия проявила себя с самой лучшей стороны и зарекомендовала себя очень ответственным работником. Общаться с таким человеком одно удовольствие, идёт на компромисы и решается всё довольно оперативно. Человек адекватный и что понравилось творческий и оптимистический, высказывает свои идеи и пожелания. Работу выполнила на высшем уровне, всё сделала аккуратно и качественно. Будем и впредь обращаться к этому фрилансеру.
Хороший заказчик, четкие тз, своевременная оплата. Продолжаем работать дальше)
andrew-ds
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$60
5 дней
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