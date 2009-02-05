Ведение 5-6 проектов

Ищем контентщиков/рерайтеров для заполнения сайтов на цмс. Сайты на цмс Джумла, Друпал, Дле, Пшпц. Контент необходим с картинками, качественный рерайт уникальный для пс. Проверяется Дцфайндером. Объемы работ очень большие. Просьба писать развернутые предложения, только ответсвенных людей, кто способен к самореализации ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток уважаемые фрилансеры!
Для работы необходима девушка, имеющая:
1. Опыт в добавлении контента на adult-сайты
1.1. Выделеный интернет с хорошим каналом
1.2. Опыт работы с админ-панелью CMS DataLife Engine
1.3. Необходимо: скачивать, конвертировать(можем выделить программу) и заливать ролики
Выбраный фрилансер должен будет вести 5-6 проектов
Необходимые категории получите при собеседовании
Зароботная плата: 8000 рублей в месяц
В icq не писать, оставляйте портфолио и контакты в предложении и в ПМ.
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