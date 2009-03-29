shutashuta

Василий shutashuta

 
54 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Видео Intro на 5-10 секунд на вход и на выход

    $100

    Нужно создать 5-10 секундную короткую видеозаставку для роликов. Чтобы эта заставка появлялась вначале каждого ролика. И нужно создать видеозаставку для окончания ролика с картинкой на которой написано "Спасибо за просмотр!" Заставка для ...

    Видеомонтаж13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно создать серию GIF баннеров тематических

    $100

    Нужно создать серию GIF баннеров тематических (не анимированных) как здесь http://russianmarketing.ru/masterplan/ картинка к каждому модулю http://russianmarketing.ru/masterplan/images/moudle1.gif Шапка http://russianmarketing.ru/masterplan/images/mp-header.gif (как видно в ней ...

    Баннеры27 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание скрипта e-mail рассылок

    $100

    Нужен скрипт для создания рассылки на сайте. В целом, нужно такое же решение, которое используется на сайте send2u.ru. Именно такое, поэтому чтобы понять, что требуется, советую там зарегистрироваться, посмотреть как все ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужно создать видеоролик в After Effect

    $100

    Нужен видеоролик подобный этому http://russianmarketing.ru/ У меня есть текст и сценарий ролика (примерный) Плюс в рамках этого проекта нужно создать вступительные и завершающие эффекты еще для 5-6 видеороликов ...

    Видеомонтаж20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Работа с сайтом

    $330

    Обязанности: - Анализ информации сайтов определенной тематики и деятельности - Создание контента (текстовое наполнение страниц) на основе анализа для аналогичного сайта - Сбор и обработка информации - Обработка и создание ...

    CSSHTML
    Наполнение сайтов60 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

Dmitry_pl
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Создание скрипта e-mail рассылок
HTML
Отлично
Очень хорошо поработали. Адекватно оценивается стоимость. Чувствуется желание помочь заказчику, человек идет навстречу и относится с пониманием к разным вопросам. Обращайтесь. Результатом доволен:)
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