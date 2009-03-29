shutashuta

Нужно создать 5-10 секундную короткую видеозаставку для роликов. Чтобы эта заставка появлялась вначале каждого ролика. И нужно создать видеозаставку для окончания ролика с картинкой на которой написано "Спасибо за просмотр!" Заставка для ...
- $100Видеомонтаж13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно создать текст для последующего наложения на видеоряд (который еще не создан) Видеоролик еще НЕ создан. Мы будем создавать его под ваш текст. Тематика "Как начать Свой Бизнес" ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужно создать серию GIF баннеров тематических (не анимированных) как здесь http://russianmarketing.ru/masterplan/ картинка к каждому модулю http://russianmarketing.ru/masterplan/images/moudle1.gif Шапка http://russianmarketing.ru/masterplan/images/mp-header.gif (как видно в ней ...Баннеры27 заявокЗакрыт16 лет назад
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Нужен скрипт для создания рассылки на сайте. В целом, нужно такое же решение, которое используется на сайте send2u.ru. Именно такое, поэтому чтобы понять, что требуется, советую там зарегистрироваться, посмотреть как все ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
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Нужен видеоролик подобный этому http://russianmarketing.ru/ У меня есть текст и сценарий ролика (примерный) Плюс в рамках этого проекта нужно создать вступительные и завершающие эффекты еще для 5-6 видеороликов ...Видеомонтаж20 заявокЗакрыт16 лет назад
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Раскрутить сайт по 5 запросам в топ 3 яндекса Оплата 10000 р за сайт Важное примечание: ОПЛАТА ЕДИНОРАЗОВО ЗА РАБОТУ а не помесячно ...Поисковые системы (SEO)31 заявкаЗакрыт16 лет назад
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Обязанности: - Анализ информации сайтов определенной тематики и деятельности - Создание контента (текстовое наполнение страниц) на основе анализа для аналогичного сайта - Сбор и обработка информации - Обработка и создание ...Наполнение сайтов60 заявокЗакрыт16 лет назад
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