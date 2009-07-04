Нужно освежить форум

$10
Наполнение сайтовЗавершен22 заявки1204 просмотра
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Нужно освежить форум.

Форум сравнительно новый и дохода большого не приносит. Соответсвенно цена невелика 1 цент за сообщение.

Работа подойдёт больше для новичков. Требований нет. Главное по делу, то есть без флуда.

Оплата Яндекс, WebMoney, внутренний перевод в системе weblancer

Выберу нескольких исполнителей. Как это сделано сейчас. Так что все желающие могут добавить своё предложение.

14 лет назад
MarketingExpert
Игорь 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранные исполнители
Andrey2009
Андрей 
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$1
1 день
Очень хороший исполнитель. Работает честно говоря на 10 с огромным плюсом. Очень быстро. Очень качественно. Планирую работать на постоянной основе не только по постингу но и по другим услугам предоставляемым Андреем. Елжов Андрей очень общителен, адекватен. Никогда не грубит и всегда говорит правду. Если что, то конкретно он не знает, то скажет об этом, а не будет обещать золотых гор, а потом выкручиваться и уходить от разговора. Плюс в этом очень огромный, так как если знаешь что непонятно работнику то всегда ему подскажешь, выходи, решение и работа будет сделана качественно и в срок. Андрей в работе очень старательный и ответвленный. Качество работы – выше всяких похвал.
Всегда приятно, когда на твоем жизненном пути (пусть и виртуальном) попадаются такие люди, как Игорь Викторович! Честность, порядочность и помощь в ситуации, когда трудно понять с чего начать и куда идти - это все про него!
Rate
Нат 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$15
7 дней
ChipSergik
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$25
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