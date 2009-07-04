Нужно освежить форум.

Форум сравнительно новый и дохода большого не приносит. Соответсвенно цена невелика 1 цент за сообщение.

Работа подойдёт больше для новичков. Требований нет. Главное по делу, то есть без флуда.

Оплата Яндекс, WebMoney, внутренний перевод в системе weblancer

Выберу нескольких исполнителей. Как это сделано сейчас. Так что все желающие могут добавить своё предложение.