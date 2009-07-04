Требуется контент-менеджер с отличным знанием классической музыки. Лучше всего большого ценителя)) для заливки музыкальных файлов на сайт. Оплата $10 за 100 закачанных файлов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно освежить форум.
Форум сравнительно новый и дохода большого не приносит. Соответсвенно цена невелика 1 цент за сообщение.
Работа подойдёт больше для новичков. Требований нет. Главное по делу, то есть без флуда.
Оплата Яндекс, WebMoney, внутренний перевод в системе weblancer
Выберу нескольких исполнителей. Как это сделано сейчас. Так что все желающие могут добавить своё предложение.
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуется наполнение сайтов. Я сообщаю тематику, надо главную страницу копирайт, либо очень качественный рерайт и 5-7 статей рерайт. Сообщите цену и сроки за 1 сайт.Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт15 лет назад
Ipb Специалист Нужен на доработку форума.Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть новый форум на посещаемом сайте, пока пустой. Тематика - эротика (откровенно на все темы). Будет выбрано сразу много исполнителей, чтобы вам не приходилось общаться с самим собой, т.е. один человек - один аккаунт. Если у ...Наполнение сайтов33 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Доброго времени суток уважаемые фрилансеры! Для работы необходима девушка, имеющая: 1. Опыт в добавлении контента на adult-сайты 1.1. Выделеный интернет с хорошим каналом 1.2. Опыт работы с админ-панелью CMS DataLife Engine 1.3. Необходимо: скачивать, конвертировать(можем выделить программу) и заливать ролики Выбраный ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $75
Оплата по факту наполнения только тематическими статьями не менее 100 штук на каждый. Источники на ваше усмотрение. На каждый сайт надо забить по 100 статей через самописную CMS и сделать равнение по ширине. Оплата 0,05 ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Приветствую! Необходимо написание 6 статей на сайт на тему "покупка бу картриджей", 1 из которых на главную страницу (рекламного характера и представляющий компанию), и 5 остальных - в информационном стиле. Объем от 3 до 4 тысяч ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $100
Есть сайт в shop - script`е - bookshen.ru Суть работы состоит в следующем, необходимо наполнить сайт нашим контентом. Нужно вставить фотографии товаров и их описание. Работа предстоит нудная. Позиций будет более 600 штук и для каждой необходимо по ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $500
Нужно совершить распространение информации в сети Интернет (регистрация и публикация на сайтах, форумах, чатах и т.д.). Стоимость 500$. Большое спасибо.Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Нужно заполнить через web-интерфейс бд предприятий около 40.000 из Exel-файла. При вводе следует корректировать и исправлять недочёты, выставлять тэги. Необходим выделенный интернет.Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт15 лет назад