Наполнение эротического форума

Наполнение сайтовЗакрыт33 заявки650 просмотров
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Есть новый форум на посещаемом сайте, пока пустой. Тематика - эротика (откровенно на все темы).

Будет выбрано сразу много исполнителей, чтобы вам не приходилось общаться с самим собой, т.е. один человек - один аккаунт. Если у вас отличные способности к раздвоению личности )) можно и несколько акков.

100 постов - 5$.

Отличный способ развлечься и заработать денег! (эротическая тематика)

P.S. Флуд и бредогенерация не прокатит. Также от вас - прикольный аватар по теме.

15 лет назад
Helias
41 годБеларусь
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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