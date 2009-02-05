Наполнение эротического форума

Есть новый форум на посещаемом сайте, пока пустой. Тематика - эротика (откровенно на все темы).

Будет выбрано сразу много исполнителей, чтобы вам не приходилось общаться с самим собой, т.е. один человек - один аккаунт. Если у вас отличные способности к раздвоению личности )) можно и несколько акков.

100 постов - 5$.

Отличный способ развлечься и заработать денег! (эротическая тематика)

P.S. Флуд и бредогенерация не прокатит. Также от вас - прикольный аватар по теме.