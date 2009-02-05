Наполнение эротического форума

Доброго времени суток уважаемые фрилансеры! Для работы необходима девушка, имеющая: 1. Опыт в добавлении контента на adult-сайты 1.1. Выделеный интернет с хорошим каналом 1.2. Опыт работы с админ-панелью CMS DataLife Engine 1.3. Необходимо: скачивать, конвертировать(можем выделить программу) и заливать ролики Выбраный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть новый форум на посещаемом сайте, пока пустой. Тематика - эротика (откровенно на все темы).
Будет выбрано сразу много исполнителей, чтобы вам не приходилось общаться с самим собой, т.е. один человек - один аккаунт. Если у вас отличные способности к раздвоению личности )) можно и несколько акков.
100 постов - 5$.
Отличный способ развлечься и заработать денег! (эротическая тематика)
P.S. Флуд и бредогенерация не прокатит. Также от вас - прикольный аватар по теме.
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