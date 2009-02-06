Наполнение базы данных футбольных полей

Наполнение сайтовЗакрыт10 заявок391 просмотр
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Проект WannaPlayFootball.ru (социальная сеть/поисковик для всех желающих играть в футбол)

Текущая ключевая задача - расширение базы данных футбольных полей (от внутридворой площадки - и до уэмбли)

Оплата - 10 рублей / поле

Алгоритм:

1. регистрируетесь на сайте

2. добавляете поле(я) (поляны -> добавить)

3. пишите на dimasez(at)gmail.com о кол-ве добавленных полей (перечисление полей) + реквизиты для оплаты

4. оплачиваю

По полю необходимо заполнить:

1. Название (если нет официального - "обзываете" сами - а-ля "Коробка на крылова")

2. Область, город

3. Адрес (если есть) + отметить на Google-maps

4. Тип поля (открытое/закрнытое)

5. Размеры (коробка/среднее/большое)

6. Покрытие (от песчанки и до травы)

7. Формат игры (масимально допустимый - от 4х4 и до 11х11)

8. Тип обуви (тапки, 6-ти шиповые, 13-ти шиповые)

9. Ворота (стандартные, средние, гандбольные, хоккейные)

10. Наличие сетки на воротах

11. Наличие освещения

12. Платно/беслптано

13. ПРочее

14. Также необходимо оставить ваш субъективный комментарий о поле (из разряда: "хорошее поле", "играю там по средам", "поле есть, но на нем никто не играет" и т.п.)

Примечание: география - весь мир

перед добавлением - просьба убедиться что данное поле еще не занесено

15 лет назад
mitrich
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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