Наполнение базы данных футбольных полей

Требуется контент-менеджер с отличным знанием классической музыки. Лучше всего большого ценителя)) для заливки музыкальных файлов на сайт. Оплата $10 за 100 закачанных файлов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект WannaPlayFootball.ru (социальная сеть/поисковик для всех желающих играть в футбол)
Текущая ключевая задача - расширение базы данных футбольных полей (от внутридворой площадки - и до уэмбли)
Оплата - 10 рублей / поле
Алгоритм:
1. регистрируетесь на сайте
2. добавляете поле(я) (поляны -> добавить)
3. пишите на dimasez(at)gmail.com о кол-ве добавленных полей (перечисление полей) + реквизиты для оплаты
4. оплачиваю
По полю необходимо заполнить:
1. Название (если нет официального - "обзываете" сами - а-ля "Коробка на крылова")
2. Область, город
3. Адрес (если есть) + отметить на Google-maps
4. Тип поля (открытое/закрнытое)
5. Размеры (коробка/среднее/большое)
6. Покрытие (от песчанки и до травы)
7. Формат игры (масимально допустимый - от 4х4 и до 11х11)
8. Тип обуви (тапки, 6-ти шиповые, 13-ти шиповые)
9. Ворота (стандартные, средние, гандбольные, хоккейные)
10. Наличие сетки на воротах
11. Наличие освещения
12. Платно/беслптано
13. ПРочее
14. Также необходимо оставить ваш субъективный комментарий о поле (из разряда: "хорошее поле", "играю там по средам", "поле есть, но на нем никто не играет" и т.п.)
Примечание: география - весь мир
перед добавлением - просьба убедиться что данное поле еще не занесено
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