Помогите развить сайта на wordress Задачи: 1. создание дополнительной записи-сущности - "фишка" 2. у "фишки" должна быть карма 3. профиль пользователя Детали в приложенном файле
- Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Срочно нужно простенькое приложение для vKontakte для футбольных болельщиков ТЗ в файлеВеб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Сайт – endowment.onlycrime.spb.r.. НА центровое место (там где "красивая картинка о вступлении в фонд") – нужна та самая красивая картинка. Размер – примерно как есть Пожелание к картинке: 1. в стиле сайта 2. должна призывать вступить в фонд 3. хотелось бы ...Баннеры12 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходим модуль(и) позволяющие рассылать инвайты по контактам пользователя (извлекаемым из учетной записи мейла, мессенджера) Яркий пример того, что требуется – система инвайтов Twitter`а, которая заключается в следующем: 1. пользователь указывает свой логин и пароль на gmail.com 2. система ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Проект WannaPlayFootball.ru (социальная сеть/поисковик для всех желающих играть в футбол) Текущая ключевая задача - расширение базы данных футбольных полей (от внутридворой площадки - и до уэмбли) Оплата - 10 рублей / поле Алгоритм: 1. регистрируетесь на сайте 2. добавляете поле(я) ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт15 лет назад
Сайт MyFootballClub.ru Есть проблемы с регистрацией, как я подозреваю - существенные. И это есть предмет спора с разработчиком (который уверяет что все ок) Соответственно есть потребность в некоем формализованном тестировании Нужно 30 отчетов от разных юзеров о процессе ...Тестирование сайтов8 заявокЗакрыт15 лет назад
Запущен уникальный футбольный проект - управление футбольным клубами болельщиками В настоящее время в проекте участвуют ~ 50 человек, которые не очень активны в закрытом форуме Требуется - оживить форум и комментарии к новостям, за счет: 1. Создание новых ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $50
Сайт MyFootballCLub.ru В самый верх нужен баннер 800 х 70 или 800 х 90 (не более 60-70кб) Суть баннера - ссылка на сайт футбольного клуба "Олимпия" (fcolimpia.md) (которым будут управлять юзеры через сайт) По содержанию - логотип MyFootballclub.ru ...Баннеры18 заявокЗакрыт15 лет назад
Создаем новый сайт для Фонда "Эндаумент НГУ" (endowment.name) ТЗ в прикрепленном файле. Ориентируюсь на шаблонное решение (шаблон дизайна + полу-фабрикатный движок) Концепция сайта: сайт визитка, содержащий модуль учета членов Ключевые модули сайта: 1. Новости (блок новостей на главной странице, отдельная страница ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Начинаем работу по проекта создания нишевого youtub'a (каталог тематических и модерируемых видео-роликов) ТЗ прилагается Интересует цена и качество Вопросы конечно же задавайте (ответы буду вносить в т.ч. в ТЗ) Жду Ваших предложений/вопросов Regards ДмитрийСайты «под ключ»18 заявокЗакрыт15 лет назад
Для сайта Фонда "Эндаумент НГУ" требуется: 1. создание модуля регистрации пользователей (база данных, ввод данных) 2. создание модуля вывода рейтингов пользователей (параметр рейтингования - сумма пожертвования) ====== Задача Фонда - сбор средств (от физ.лиц, юр.лиц.) Идея состоит в том, что ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт15 лет назад