Тестирование процедуры регистрации на сайте

Сайт MyFootballClub.ru

Есть проблемы с регистрацией, как я подозреваю - существенные. И это есть предмет спора с разработчиком (который уверяет что все ок)

Соответственно есть потребность в некоем формализованном тестировании

Нужно 30 отчетов от разных юзеров о процессе регистрации (можно и от разных исполнителей):

Отчеты в произвольной форме

Обязательно указать:

1. версию Браузера

2.домен вашего почтового ящика (куда должны приходить авторизационные письма)

3. Результат тестирования - смог / не смог зарегиться / смог, но с большими проблемами

Цена - 10 рублей за отчет.

Оплата - по факту )