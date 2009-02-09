Тестирование защищенности веб-сайта.

Тестирование сайтовЗавершен6 заявок274 просмотра
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Необходимо провести анализ ресурса на предмет наличия в нем дыр, позволяющих получить несанкционированный доступ, подменить информацию.

Оплата договорная.

Требования к кандидату: адекватность, опыт, наличие рекомендаций/положительных отзывов по подобным работам.

Оплата обсуждается.

15 лет назад
heartfixer
Илья 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
lyoxa
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
61 отзыв(-3)
15 лет назад
$150
2 дня
Хотя в процессе работы возникли разногласия и непонимание, в результате пришли к обоюдному согласию и довели проект до завершения на взаимовыгодных условиях :)
Все ок. При работе с заказчиком научился составлять отчеты :)
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