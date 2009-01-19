Потестировать пару аспектов веб-приложения

Тестирование сайтовЗавершен2 заявки186 просмотров
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Имеется web-приложение - WR Time Tracker - http://timetracker.wrconsulting.com

В него недавно внесены небольшие изменения, а именно:

1) Переписана отправка писем. Немного изменен код сброса пароля при реакции на одно из них.

2) Немного изменён код привяки юзеров к проектам.

Требуется ИМЕННО ЭТО потестировать, НАЙТИ проблемы и чётко задокументировать их (как воспроизвести).

Тестировать так: создать команду, кликнув на "create new manager account" и т.д.

Если что-то непонятно расписано - спрашивайте.

Если сможете качественно сделать - просьба указать стоимость работы и примерный срок выполнения. Спасибо!

ВНИМАНИЕ! Лучшим индикатором для выбора исполнителя будет являться какая-то уже найденная вами проблема. Они там есть. Кое-про какие мы знаем. Просьба к серверу относиться деликатно - валить его специально не надо. Он хостит сотни рабочих команд.

15 лет назад
wrc
Канада
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Shaman_V
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Как обычно, работа сделана отлично. Результат - Андрей нашёл несколько серьезных проблем в приложении, что и требовалось от тестера. Спасибо!
Замечательно поработали. Как всегда - только положительные впечатления о Нике!