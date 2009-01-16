Потестировать один аспект web-приложения

Имеется web-приложение - WR Time Tracker - http://timetracker.wrconsulting.com

В него только-что была добавлена функциональность, позволяющая менеджерам команд установить язык интерфейса для пользователей. Нужно именно это потестировать, НАЙТИ проблемы и чётко задокументировать их (как воспроизвести).

Тестировать так: создать команду, кликнув на "create new manager account" и т.д.

Если что-то непонятно расписано - спрашивайте.

Если сможете качественно сделать - просьба указать стоимость работы и примерный срок выполнения. Спасибо!

ВНИМАНИЕ! Лучшим индикатором для выбора исполнителя будет являться какая-то уже найденная вами проблема. Они там есть. Кое-про какие мы знаем. Просьба к серверу относиться деликатно - валить его специально не надо. Он хостит сотни рабочих команд.