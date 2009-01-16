Потестировать один аспект web-приложения

Тестирование сайтовЗавершен3 заявки242 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется web-приложение - WR Time Tracker - http://timetracker.wrconsulting.com

В него только-что была добавлена функциональность, позволяющая менеджерам команд установить язык интерфейса для пользователей. Нужно именно это потестировать, НАЙТИ проблемы и чётко задокументировать их (как воспроизвести).

Тестировать так: создать команду, кликнув на "create new manager account" и т.д.

Если что-то непонятно расписано - спрашивайте.

Если сможете качественно сделать - просьба указать стоимость работы и примерный срок выполнения. Спасибо!

ВНИМАНИЕ! Лучшим индикатором для выбора исполнителя будет являться какая-то уже найденная вами проблема. Они там есть. Кое-про какие мы знаем. Просьба к серверу относиться деликатно - валить его специально не надо. Он хостит сотни рабочих команд.

15 лет назад
wrc
Канада
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Shaman_V
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Андрей качественно и быстро сделал работу. Нашел в проекте проблемы, о которых мы не знали. Всё четко и понятным языком задокументировал, по шагам и с картинками. Результатом мы довольны. Добросовестный тестер. Спасибо!
В очередной раз убеждаюсь в компетенции Ника как заказчика! Отличное знание своих проектов, быстрые и исчерпывающие ответы на вопросы, своевременная оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.