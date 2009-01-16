Потестировать один аспект web-приложения

Полное тестирование, включая CMS. Если умеете еще и вносить поправки, то одам предпочтение вам. Только люди с положительными отзывами!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется web-приложение - WR Time Tracker - http://timetracker.wrconsulting.com
В него только-что была добавлена функциональность, позволяющая менеджерам команд установить язык интерфейса для пользователей. Нужно именно это потестировать, НАЙТИ проблемы и чётко задокументировать их (как воспроизвести).
Тестировать так: создать команду, кликнув на "create new manager account" и т.д.
Если что-то непонятно расписано - спрашивайте.
Если сможете качественно сделать - просьба указать стоимость работы и примерный срок выполнения. Спасибо!
ВНИМАНИЕ! Лучшим индикатором для выбора исполнителя будет являться какая-то уже найденная вами проблема. Они там есть. Кое-про какие мы знаем. Просьба к серверу относиться деликатно - валить его специально не надо. Он хостит сотни рабочих команд.
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