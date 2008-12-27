Проверить сайт

Поступила жалоба на сайт, о том что с него идёт отправка спам-сообщений. Уже была такая проблема.. пришлось просто отключить e-mail сервер на сайте. Провайдер уверяет что рассылка была именно с сайта.

Предоставлю полную информацию для решения проблемы