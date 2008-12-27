Проверить сайт

Имеется web-приложение - WR Time Tracker - http://timetracker.wrconsulting.com В него недавно внесены небольшие изменения, а именно: 1) Переписана отправка писем. Немного изменен код сброса пароля при реакции на одно из них. 2) Немного изменён код привяки юзеров к ...
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Поступила жалоба на сайт, о том что с него идёт отправка спам-сообщений. Уже была такая проблема.. пришлось просто отключить e-mail сервер на сайте. Провайдер уверяет что рассылка была именно с сайта.
Предоставлю полную информацию для решения проблемы
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