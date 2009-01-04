Требуется предложение по реализации

Требуется вставить большой кусок текста на страницу, но т.к как он большой он будет мешать сайту, изначально под него не строили структуру. Появилась мысла сделать развернутый список при нажатии на кнопку, но в яву нельзя пихать - не будет индексироваться ПС, скрывать полностью чтоб вообще видно небыло - тоже. Интересует способы как выйти из ситуации с примером.

первый адекватный будет оценен в размере 5$