Оценка интерфейса и функциональности сайта

$10
Тестирование сайтовЗавершен14 заявок390 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется комментарий по внешнему виду, функционалу, скорости работы и понятности концепции сайта Life-log.com.

Комментарии по каждой странице (требуется бесплатно зарегистрироваться) - что непонятно (начиная с главной, страницы регистрации, рабочих страниц, хелпов), как сделать понятнее для автора комментария (здесь требуется как текст, описывающий Ваше впечатление/понимание, так и, по-возможности, альтернатива - понятная Вам лично).

Комментарии по багам - глюкам приветствуются

Потребуется несколько исполнителей. Отчет - в свободной форме

Не требуется глубокая проработка - главное первые впечатления (но задокументированные)

Просьба при подаче предложения прислать в личку ответы на следующие вопросы (пара предложений по каждому):

1. Что дало обучение в ВУЗе лично Вам (если обучались)

2. Что не так в мире, что можно изменить

3. Если бы у вас не было ограничения в ресурсах, Вы можете все - что тогда?

За хороший отчет - восторженный отзыв!

PS Как альтернатива - принимаются звуковые файлы с комментариями, записанные в mp3/wma

15 лет назад
gliwork
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранные исполнители
ustinovka48
Ольга 
64 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
3 отзыва
15 лет назад
$5
1 день
Работа была сделана быстро и качественно, подход понравился - хороший отчет послан для оценки без предоплаты, разумная цена. Буду рад работать в будущих проектах
Четкое задание, оплата сразу после выполнения. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
casper_07
33 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
15 лет назад
$10
1 день
Php
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Работа сделана хорошо и быстро, исполнитель дал несколько ценных советов. Спасибо
sp3c73r
Сергей 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$10
2 дня
InKharkov
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$10
2 дня
elnair
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва
15 лет назад
$10
2 дня
Хороший заказчик, четко сформулировал критерии ТЗ, оплата своевременно
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