Оценка интерфейса и функциональности сайта

Требуется комментарий по внешнему виду, функционалу, скорости работы и понятности концепции сайта Life-log.com.

Комментарии по каждой странице (требуется бесплатно зарегистрироваться) - что непонятно (начиная с главной, страницы регистрации, рабочих страниц, хелпов), как сделать понятнее для автора комментария (здесь требуется как текст, описывающий Ваше впечатление/понимание, так и, по-возможности, альтернатива - понятная Вам лично).

Комментарии по багам - глюкам приветствуются

Потребуется несколько исполнителей. Отчет - в свободной форме

Не требуется глубокая проработка - главное первые впечатления (но задокументированные)

Просьба при подаче предложения прислать в личку ответы на следующие вопросы (пара предложений по каждому):

1. Что дало обучение в ВУЗе лично Вам (если обучались)

2. Что не так в мире, что можно изменить

3. Если бы у вас не было ограничения в ресурсах, Вы можете все - что тогда?

За хороший отчет - восторженный отзыв!

PS Как альтернатива - принимаются звуковые файлы с комментариями, записанные в mp3/wma