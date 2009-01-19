Оценка интерфейса и функциональности сайта

Нужно найти вирус на сайте www.partnermail.ru и убрать его.. Указывать цену..
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется комментарий по внешнему виду, функционалу, скорости работы и понятности концепции сайта Life-log.com.
Комментарии по каждой странице (требуется бесплатно зарегистрироваться) - что непонятно (начиная с главной, страницы регистрации, рабочих страниц, хелпов), как сделать понятнее для автора комментария (здесь требуется как текст, описывающий Ваше впечатление/понимание, так и, по-возможности, альтернатива - понятная Вам лично).
Комментарии по багам - глюкам приветствуются
Потребуется несколько исполнителей. Отчет - в свободной форме
Не требуется глубокая проработка - главное первые впечатления (но задокументированные)
Просьба при подаче предложения прислать в личку ответы на следующие вопросы (пара предложений по каждому):
1. Что дало обучение в ВУЗе лично Вам (если обучались)
2. Что не так в мире, что можно изменить
3. Если бы у вас не было ограничения в ресурсах, Вы можете все - что тогда?
За хороший отчет - восторженный отзыв!
PS Как альтернатива - принимаются звуковые файлы с комментариями, записанные в mp3/wma
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