Разработка модулей и систем управления контентом
Написание всевозможных скриптов PHP+Mysql.
Опыт работы:
PHP+MySQL – четыре года.
Linux – пять лет.
Пишу скрипты на - Php, Perl, Bash
Владение языками:
– Русский
– Украинский
– Английский
Люблю интересные проекты и необычные методы подхода.
Портфолио
- Без названия156 просмотров
- Модуль новостей187 просмотров
- Скрипт голосования242 просмотра
- Каталог организаций Киева179 просмотров
- Каталог организаций и предприятий173 просмотра
- Официальный сайт группы CRASH211 просмотров
- Сайт по аналитической химии234 просмотра
Отзывы заказчиков
$150
0 баллов
12 лет назад
Действительно, излюбленная тактика Алексея посто пропасть. Увеличил ему бюджет на 30$, дал подробное т.з., ознакомился - сказал, что все сделает. Пропал на второй же день. Это все тогда, когда человек знает, что проект срочный. Можно хотя-бы предупредить, что мне стало ясно, что я с этим не справлюсь. Полное неуважение к людям.
$50
10 баллов
12 лет назад
Алексей, скрипт написал очень быстро, протестировали вместе. Все работает исправно. Хороший исполнитель.
$1000
0 баллов
13 лет назад
Алексей вполне справится с заданием на один вечер. Но если Вам нужен исполнитель для проекта на несколько недель или, не дай Бог, месяцев, - ни в коем случае не расчитывайте на Алексея. Иначе постоянно будете слышать жалобы на личные проблемы и обещания что в понедельник все будет работать. Излюбленная тактика Алексея - не отвечать на звонки. Типа, нет человека - нет проблемы. Вот и сейчас, пообещав что все будет работать в понедельник, Алексей пропал на месяц. Как я понял - уже на всегда.
$20
10 баллов
14 лет назад
Все сделано быстро. Гораздо быстрее чем я потом платил деньги.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Человек точно знает чего хочет. Надеюсь на возможность дальнейшего сотрудничества.
$20
10 баллов
14 лет назад
Спасибо, все работает!
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9 отзывов(-2)
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