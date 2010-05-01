Php

Алексей Php

 
35 летУкраина/Сумы
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Разработка модулей и систем управления контентом

Написание всевозможных скриптов PHP+Mysql.

Опыт работы:

PHP+MySQL – четыре года.

Linux – пять лет.

Пишу скрипты на - Php, Perl, Bash

Владение языками:

– Русский

– Украинский

– Английский

Люблю интересные проекты и необычные методы подхода.

PHPMySQLLinuxPerlBash
Портфолио
Отзывы заказчиков
Anton_Maksimov
Россия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва
$150
0 баллов
12 лет назад
PHP-скрипт оплаты для A1pay SMS-API
Действительно, излюбленная тактика Алексея посто пропасть. Увеличил ему бюджет на 30$, дал подробное т.з., ознакомился - сказал, что все сделает. Пропал на второй же день. Это все тогда, когда человек знает, что проект срочный. Можно хотя-бы предупредить, что мне стало ясно, что я с этим не справлюсь. Полное неуважение к людям.
bismark
Илья 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Скрипт смс-обработчик
Алексей, скрипт написал очень быстро, протестировали вместе. Все работает исправно. Хороший исполнитель.
valeriyvan
Валерий 
52 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1000
0 баллов
13 лет назад
PHP+MySQL продолжить разработку
Алексей вполне справится с заданием на один вечер. Но если Вам нужен исполнитель для проекта на несколько недель или, не дай Бог, месяцев, - ни в коем случае не расчитывайте на Алексея. Иначе постоянно будете слышать жалобы на личные проблемы и обещания что в понедельник все будет работать. Излюбленная тактика Алексея - не отвечать на звонки. Типа, нет человека - нет проблемы. Вот и сейчас, пообещав что все будет работать в понедельник, Алексей пропал на месяц. Как я понял - уже на всегда.
valeriyvan
Валерий 
52 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Вытащить php-срипты и сделать дамп MySQL базы
Все сделано быстро. Гораздо быстрее чем я потом платил деньги.
Отличный заказчик. Человек точно знает чего хочет. Надеюсь на возможность дальнейшего сотрудничества.
Ответный отзыв
kushedow
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Htaccess: Склеить алиасы под Wordpress
Спасибо, все работает!
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