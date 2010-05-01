Алексей вполне справится с заданием на один вечер. Но если Вам нужен исполнитель для проекта на несколько недель или, не дай Бог, месяцев, - ни в коем случае не расчитывайте на Алексея. Иначе постоянно будете слышать жалобы на личные проблемы и обещания что в понедельник все будет работать. Излюбленная тактика Алексея - не отвечать на звонки. Типа, нет человека - нет проблемы. Вот и сейчас, пообещав что все будет работать в понедельник, Алексей пропал на месяц. Как я понял - уже на всегда.