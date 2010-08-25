Необходимо провести настройку интертнет-магазина Joomla 3.4.3 + VirtueMart 3.0.9: 1. Корректировка стилей и отображения категорий-подкатегорий(2 уровня вложенности) 2. Корректировка стилей и настройка карточки товара - в карточке товара необходимы вкладки "Обзор", "конфигурация", "спецификация", где ---обзор - штатное ...
- $200Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Во вложении к проекту бриф. Нюансы по цветам - оранжевый не использовать, предпочтения серому (цвет бетона) и синий Логотип должен иметь зрительный объем (за счет градиентов, блков, полутонов)Завершен11 лет назад
- $100
Необходимо разработать логотип для сайта - название "КУБ-ИНФОРМ.РФ"Завершен12 лет назад
Есть почти законченный шаблон под joomla 1.6 Ознакомится можете тут - http://uga.design-deluxe.ru/index.php 1. Новости. Сейчас выведены просто html-блоком 2. Модуль авторизации и регистрации. Сейчас не работает. 3. Модуль слайдер мнения специалистов. Сейчас просто как html-блок 6. В голосовалке ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Есть шаблон для joomla 1.6. Используя его необходимо разработать сайт в соответствии со следующими требованиями(см.вложения). Конечного тз пока нет, интересует на чем будет строится решение на доработке компонентов joomla(если да - то на каких, в наличии ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $150
Есть 1С 8.2 в ней каталог товаров с ценами и картинками.. Из 1С есть выгрузка ее можно посмотреть в прикрепленном файле.. По идее это выгрузка в стандарте CommerceML 2. Задача сделать в Joomla 1.5.23 + VirtueMart возможность загрузки товаров ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо сверстать шаблон для CMS Joomla 1.5 из PSD исходниковHTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть сайт с нулевыми показателями требуется незначительно нарастить ТИЦ и PR Рассматриваются предложения ТИЦ от 10 до 100 и PR 1 или выше.. интересуют сроки сроки и стоимость. Тематика сайта - сайт веб студии. создание и продвижение ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать скин для браузера firefox 3.6!!! Рассмотрю варианты как работы под ключ, так и работы только натягивания оформления(графика может быть разработана отдельно)! Если графику делать отдельно, то нужны базовые изображения(чтобы понимать какой размер должен ...Дизайн интерфейсов и игр1 заявкаЗакрыт13 лет назад
В данный момент речь идет о перерисовки иконки программы (ехе) в вектор! Желательно в иллюстратор, но корел тоже устроит. Лого должно быть точь в точь как иконка (пропорции/цвета/эффекты) лого будет использоваться для сайта и печатной ...Закрыт14 лет назад
- $5
Т.к. лейбл разрабатывался для других целей, поэтому его уменьшение и создание таким образом favicon не дает должного эффекта.. т.к. получается оч маленикий, состоящий из тонких линий и собственно непонятно что)))) Требуется увеличить толщину всех элементов ...Завершен14 лет назад
- $10
Есть макет лицевой стороны, который требуется освежить.. (Сделать интересный фон не симметричный и строгий). Идея в том что лицевая сторона строгая в оттенках серого.. + наш лейбл и название яркие и красочные.. Возможны варианты улучшения ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $15
Есть макет сайта.. хотелось бы сделать для него логотип, а так же визитку, которая будет гармонировать с имеющимся дизайном и содержать разработанный логотип!Закрыт14 лет назад
Сайт должен быть выполнен полностью на flash.. Сайт должен быть лучше на много чем http://jelsominocafe.ru/! В представленном мало что нравится, но заказчик как пример показал его.. т.е. он является отправной точкой.. должно быть лучше по ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
В наличии веб ресурс стоящий на выделенном сервере.. Выполнен на CMS Drupal.. Необходимо проверить наличие уязвимостей на возможность утечки информации из БД! Выполнением проекта будет считаться найденная уязвимость..Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Формы бронирования мест в отеле! необходимо разработать две формы (одна для юрлиц и для физлиц) на php с примитивными проверками на корректность ввода и при корректном вводе отправлять введенные данные электронным письмом с прикрепленным файлом word ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад