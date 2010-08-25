sp3c73r

Сергей sp3c73r

 
38 летРоссия/Краснодар
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Руководитель проектов

Управление проектами в сфере информационных технологий

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Настройка интернет-магазина Joomla 3.4.3 + VirtueMart 3.0.9

    $200

    Необходимо провести настройку интертнет-магазина Joomla 3.4.3 + VirtueMart 3.0.9: 1. Корректировка стилей и отображения категорий-подкатегорий(2 уровня вложенности) 2. Корректировка стилей и настройка карточки товара - в карточке товара необходимы вкладки "Обзор", "конфигурация", "спецификация", где ---обзор - штатное ...

    PHPJoomlaVirtuemart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходимо разработать логотип и фирменный стиль

    Во вложении к проекту бриф. Нюансы по цветам - оранжевый не использовать, предпочтения серому (цвет бетона) и синий Логотип должен иметь зрительный объем (за счет градиентов, блков, полутонов)

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка шаблона под Joomla 1.6

    Есть почти законченный шаблон под joomla 1.6 Ознакомится можете тут - http://uga.design-deluxe.ru/index.php 1. Новости. Сейчас выведены просто html-блоком 2. Модуль авторизации и регистрации. Сейчас не работает. 3. Модуль слайдер мнения специалистов. Сейчас просто как html-блок 6. В голосовалке ...

    HTMLJoomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка сайта под joomla 1.6

    Есть шаблон для joomla 1.6. Используя его необходимо разработать сайт в соответствии со следующими требованиями(см.вложения). Конечного тз пока нет, интересует на чем будет строится решение на доработке компонентов joomla(если да - то на каких, в наличии ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Загрузчик товаров в VirtueMart из 1С

    $150

    Есть 1С 8.2 в ней каталог товаров с ценами и картинками.. Из 1С есть выгрузка ее можно посмотреть в прикрепленном файле.. По идее это выгрузка в стандарте CommerceML 2. Задача сделать в Joomla 1.5.23 + VirtueMart возможность загрузки товаров ...

    JoomlaVirtuemart
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поднять ТИЦ до 100 и Pr до 1

    Есть сайт с нулевыми показателями требуется незначительно нарастить ТИЦ и PR Рассматриваются предложения ТИЦ от 10 до 100 и PR 1 или выше.. интересуют сроки сроки и стоимость. Тематика сайта - сайт веб студии. создание и продвижение ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать скин firefox 3.6

    Необходимо создать скин для браузера firefox 3.6!!! Рассмотрю варианты как работы под ключ, так и работы только натягивания оформления(графика может быть разработана отдельно)! Если графику делать отдельно, то нужны базовые изображения(чтобы понимать какой размер должен ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перерисовать лого с имеющейся иконки программы

    В данный момент речь идет о перерисовки иконки программы (ехе) в вектор! Желательно в иллюстратор, но корел тоже устроит. Лого должно быть точь в точь как иконка (пропорции/цвета/эффекты) лого будет использоваться для сайта и печатной ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать иконку по предоставленному лейблу!

    $5

    Т.к. лейбл разрабатывался для других целей, поэтому его уменьшение и создание таким образом favicon не дает должного эффекта.. т.к. получается оч маленикий, состоящий из тонких линий и собственно непонятно что)))) Требуется увеличить толщину всех элементов ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создать визитку!

    $10

    Есть макет лицевой стороны, который требуется освежить.. (Сделать интересный фон не симметричный и строгий). Идея в том что лицевая сторона строгая в оттенках серого.. + наш лейбл и название яркие и красочные.. Возможны варианты улучшения ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сайт модного ночного клуба!

    Сайт должен быть выполнен полностью на flash.. Сайт должен быть лучше на много чем http://jelsominocafe.ru/! В представленном мало что нравится, но заказчик как пример показал его.. т.е. он является отправной точкой.. должно быть лучше по ...

    Flash
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Найти уязвимость web проекта!

    $1000

    В наличии веб ресурс стоящий на выделенном сервере.. Выполнен на CMS Drupal.. Необходимо проверить наличие уязвимостей на возможность утечки информации из БД! Выполнением проекта будет считаться найденная уязвимость..

    Drupal
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Форма на php для отправки заявки по e-mail

    $5

    Формы бронирования мест в отеле! необходимо разработать две формы (одна для юрлиц и для физлиц) на php с примитивными проверками на корректность ввода и при корректном вводе отправлять введенные данные электронным письмом с прикрепленным файлом word ...

    PHPHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
A-nebo
Алла 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
16 дней назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Создать логотип для сайта! + визитку
Спасибо за интересный проект. Всё хорошо.
web-i-way
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Форма на php для отправки заявки по e-mail
Отличный заказчик! Рекомендую!
Работа выполнена раньше намеченного срока качественно с соблюдением всех требований, а так же реализованы механизмы проверок и сохранения введенных пользователем данных, что в принципе не озвучивалось в ТЗ! Работой очень доволен.. рекомендую!!!
Ответный отзыв
dasha_design
Дарья 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$120
10 баллов
11 лет назад
Необходимо разработать логотип и фирменный стиль
Хороший заказчик! моментальная оплата, очень четкое ТЗ!
Дарья профессиональный и ответственный дизайнер! Все работы выполнены в срок, качественно и в соответствии с ТЗ. От сотрудничества остались отличные впечатления, всегда буду обращаться к ней!
Ответный отзыв
grizalina
Елена 
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Разработать логотип для сайта
Спасибо за интересный проект и отличное сотрудничество! Мои рекомендации!
Елена отличный дизайнер, все выполнено в срок, всегда на связи. Все поправки которые были предложены, внесены четко.
Ответный отзыв
alox23
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$300
10 баллов
13 лет назад
Верстка шаблона для Joomla 1.5
Правильно составленное техническое задание, адекватность сроков и цены. Оплата по договорённости своевременно. Рад сотрудничеству. Рекомендую!!!
Работа выполнена качественно и в срок. Александр всегда на связи, все поправки вносятся мгновенно. Рад сотрудничеству, обращусь еще не раз!
Ответный отзыв