Разработка сайта под joomla 1.6

Есть шаблон для joomla 1.6. Используя его необходимо разработать сайт в соответствии со следующими требованиями(см.вложения).

Конечного тз пока нет, интересует на чем будет строится решение на доработке компонентов joomla(если да - то на каких, в наличии есть купленный Mosets Tree, возможно приобретение компонента ZOO) или разработка с нуля? Так же интересует приблизительная стоимость разработки проекта и сроки. На некоторые элементы (каталоги например) есть макеты дизайна в psd формате.