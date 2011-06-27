Создание сайта по продаже керамической плитки

Добрый день. Нужно нарисовать дизайн и интегрировать его в САМОПИСНУЮ CMS. Примеры сайтов(нужен аналог): www.posterxxl.de, www.posterxxl.ru Цена/сроки? PS: CMS Обязательно самописная. Не из паблика.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание сайта аналогичного ceramtrade.ru с небольшими доработками
в каталоге товаров будет примерно 50 000 товаров
вложенность каталога 3 кровня (4000 категорий)
сайт должен выдерживать нагрузку до 6000 уникальных посетителей в день и 60 000 просмотров страниц (на выделенном сервере)
подробное ТЗ по запросу после просмотра портфолио
ответы на проект оставлять строго тут, ссылка на портфолио обязательна
ответы без указания цены и сроков рассматриваться не будут.
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