Создание аналога сайта

Сайты «под ключ»Закрыт14 заявок224 просмотра
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Нужен сайт, такой как suntekstore.com.

Товары те не нужны.

Но возможность добавлять с базы товары - нужна.

Дизайн, работа сайта должна быть такая же.

сроки, цены жду.

п.с. можно переделать какой либо шаблон интернет магазина и вставить туда дизайн нужногго (просто картинки перенести)

12 лет назад
chinalap
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
sm-web
Тимур 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв(-1)
12 лет назад
$300
15 дней
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