Интернет-каталог "под ключ"

Прихожу с этим проектом к вам на сайт уже в 3 раз. Первый - потерял деньги, выбрав "плохого" исполнителя, второй - никого не выбрал, был занят работой, и вот снова с ним у вас.

Нужно сделать интернет-каталог музыкальных инструментов "под ключ":

1.Дизайн (как мне нравится, но может быть оговорено другое с исполнителем)

Общее представление о дизайне который мне нравится в прикрепленном архиве

-в шапке будет слево ЛОГО (название магазина) справа поиск по сайту, под ним кнопка(крупная) - отзывы о нас

- в центре категории товаров, мне нравиться как это реализовано тут http://www.kombik.com/ , только их будет 6

- футер примерно как здесь http://web-shop.xp3.biz/ , только оговорим какие страницы там будут

2.Функционал

- лого - возвращает на главную

- поиск по сайту на всех страницах сайта

- кнопка "отзывы о нас" на главной ведет на форум

- категории товаров (6) ведут на внутренние сраницы каталога которые нужно реализовать как тут http://sweetguitars.ru/goods.php?model=14&archive= , т.е. при заходе в категории слева появляется дерево, по центру товары находящиеся в этой категории с кратким описанием (заголовок,картинка, краткое описание, цена, состояние(в наличии....), кнопка подробнее - причем заголовок картинка и подробнее активные и ведут на страницу товара)

-страница товара как тут http://sweetguitars.ru/good.php?id=1239&archive= , т.е. слева остается дерево, описание становится полное, должна еще быть где цена кнопка задать вопрос ведущая в форум, должна быть возможность вставить видео с ютуб и любое кол-во фото. Фото и видео должно центрироваться по центральной колонке и быть автоматически подогнано, так чтобы смотрелось (не на все ширину а чуть меньше). каждое фото должно быть активным и при нажатии открываться в реальном размере на отдельной странице.

- футер на всех страницах одинаков как в примере http://web-shop.xp3.biz/

- форум, на него ведут в шапке "отзывы о нас", на страницах товаров задать вопрос и в футере надпись форум. выглядеть он должен в виде вопрос ответ как здесь http://musicon.ru/gb_n.php

Надеюсь из этой информации можно понять, что мне нужно получить на выходе. По оплате: готов оплатить по частям исполнителя, по изготовлению дизайна 1\3 от гонорара (так мало - чтобы просто дизайнеры не взяли проект, а потом исчезли). В любом случае (тем более при наличии отзывов) всегда можно найти компромисс.

Сроки - неделя-две, не более. Завтраками не кормить - вам отзвывы дороже чем мне, надеюсь на понимание.

Еще: сразу по готовности этого проекта будет еще один Такой же, только на другую тематику, его получит автоматом тот кто качественно выполнит этот проект. Тематика - компьютерный каталог. Выполнить его нужно будет также, немного изменив дизайн, т.е. его вы выполните быстрее - а получите столько же, надеюсь это будет стимулом.

На любые вопросы с удовольствием отвечу.