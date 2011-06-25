Интернет-каталог "под ключ"

Требуется обыкновенная браузерная игра без никаких наворотов... Примеры игр Инстинкты войны, анти Бк, БК и всё в этом роде
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прихожу с этим проектом к вам на сайт уже в 3 раз. Первый - потерял деньги, выбрав "плохого" исполнителя, второй - никого не выбрал, был занят работой, и вот снова с ним у вас.
Нужно сделать интернет-каталог музыкальных инструментов "под ключ":
1.Дизайн (как мне нравится, но может быть оговорено другое с исполнителем)
Общее представление о дизайне который мне нравится в прикрепленном архиве
-в шапке будет слево ЛОГО (название магазина) справа поиск по сайту, под ним кнопка(крупная) - отзывы о нас
- в центре категории товаров, мне нравиться как это реализовано тут http://www.kombik.com/ , только их будет 6
- футер примерно как здесь http://web-shop.xp3.biz/ , только оговорим какие страницы там будут
2.Функционал
- лого - возвращает на главную
- поиск по сайту на всех страницах сайта
- кнопка "отзывы о нас" на главной ведет на форум
- категории товаров (6) ведут на внутренние сраницы каталога которые нужно реализовать как тут http://sweetguitars.ru/goods.php?model=14&archive= , т.е. при заходе в категории слева появляется дерево, по центру товары находящиеся в этой категории с кратким описанием (заголовок,картинка, краткое описание, цена, состояние(в наличии....), кнопка подробнее - причем заголовок картинка и подробнее активные и ведут на страницу товара)
-страница товара как тут http://sweetguitars.ru/good.php?id=1239&archive= , т.е. слева остается дерево, описание становится полное, должна еще быть где цена кнопка задать вопрос ведущая в форум, должна быть возможность вставить видео с ютуб и любое кол-во фото. Фото и видео должно центрироваться по центральной колонке и быть автоматически подогнано, так чтобы смотрелось (не на все ширину а чуть меньше). каждое фото должно быть активным и при нажатии открываться в реальном размере на отдельной странице.
- футер на всех страницах одинаков как в примере http://web-shop.xp3.biz/
- форум, на него ведут в шапке "отзывы о нас", на страницах товаров задать вопрос и в футере надпись форум. выглядеть он должен в виде вопрос ответ как здесь http://musicon.ru/gb_n.php
Надеюсь из этой информации можно понять, что мне нужно получить на выходе. По оплате: готов оплатить по частям исполнителя, по изготовлению дизайна 1\3 от гонорара (так мало - чтобы просто дизайнеры не взяли проект, а потом исчезли). В любом случае (тем более при наличии отзывов) всегда можно найти компромисс.
Сроки - неделя-две, не более. Завтраками не кормить - вам отзвывы дороже чем мне, надеюсь на понимание.
Еще: сразу по готовности этого проекта будет еще один Такой же, только на другую тематику, его получит автоматом тот кто качественно выполнит этот проект. Тематика - компьютерный каталог. Выполнить его нужно будет также, немного изменив дизайн, т.е. его вы выполните быстрее - а получите столько же, надеюсь это будет стимулом.
На любые вопросы с удовольствием отвечу.
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