Stig-Vl

Игорь Stig-Vl

 
55 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Интернет-каталог "под ключ"

    $300

    Прихожу с этим проектом к вам на сайт уже в 3 раз. Первый - потерял деньги, выбрав "плохого" исполнителя, второй - никого не выбрал, был занят работой, и вот снова с ним у вас. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Обработка фото (постоянно)

    Обработка фотографий ювелирных изделий (очистка фона вЂ“ прозрачный фон; корректировка резкости, ретушь, улучшение светотеневого рисунка ). Постоянные объёмы. 25 рублей за фото. Прошу обработать фото в прикреплённом файле в формате png, размер 300 ...

    Обработка фотографий24 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать интернет каталог музыкальных товаров

    ПРОШУ УКАЗЫВАТЬ СУММУ ЗА КОТОРУЮ ГОТОВЫ ВЫПОЛНИТЬ ПРОЕКТ Нужно создать с нуля каталог музыкальных инструмент, корзина и прочее не нужно. Описание того что и как должно быть (какие страницы нужны, какие элементы ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Из PSD в шаблон

    Всем Привет. Нужно из psd макета главной страницы сделать сайт-каталог. CMS предлагаете сами. Сайт по логике: главная страница-страницы (однотипный) группа товаров - страница товара На странице товара: 2 колонки одна для фоток ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Mar-Ig
Марина 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Доработка сайта
Спасибо за интересный проект. Четкое ТЗ, мгновенная оплата. Мои наилучшие рекомендации.
Марина сделала все доработки очень быстро и так как просил, за что огромное спасибо!!! P.S. никаких проблем со связью, всегда отвечает, также нет проблем с мелочами, которые захотели доделать после оплаты. Все по честному, за что + 1 к карме!
Ответный отзыв