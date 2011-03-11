Описание того что нужно в ТЗ Сайт. GuitarEast.ru Ваши замечания и предложения приветствуются.
- $50Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
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Прихожу с этим проектом к вам на сайт уже в 3 раз. Первый - потерял деньги, выбрав "плохого" исполнителя, второй - никого не выбрал, был занят работой, и вот снова с ним у вас. ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Обработка фотографий ювелирных изделий (очистка фона вЂ“ прозрачный фон; корректировка резкости, ретушь, улучшение светотеневого рисунка ). Постоянные объёмы. 25 рублей за фото. Прошу обработать фото в прикреплённом файле в формате png, размер 300 ...Обработка фотографий24 заявкиЗакрыт14 лет назад
ПРОШУ УКАЗЫВАТЬ СУММУ ЗА КОТОРУЮ ГОТОВЫ ВЫПОЛНИТЬ ПРОЕКТ Нужно создать с нуля каталог музыкальных инструмент, корзина и прочее не нужно. Описание того что и как должно быть (какие страницы нужны, какие элементы ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт14 лет назад
Всем Привет. Нужно из psd макета главной страницы сделать сайт-каталог. CMS предлагаете сами. Сайт по логике: главная страница-страницы (однотипный) группа товаров - страница товара На странице товара: 2 колонки одна для фоток ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт14 лет назад