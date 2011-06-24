Нужен сайт помощи студентам

Краткое техническое задание находится в приложении. Уверен, что его вполне хватает для того, чтобы определиться с конкретной стоимостью работы. Пожалуйста, фразы типа: "Обращайтесь, буду рад(а) посотрудничать!" – оставьте для своих рекламных буклетов. Нужны только конкретные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Меня интересует создание сайта типа help-s.ru оцените и если есть еще какоето предложение по этой теме предложите.
сайт нужен один посвященный помощи студентам.надо чтоб у всех пользователей были личные счета с авто пополнением и блокировкой счетов на время проверки заказчиком работы.также магазин готовых решений куда авторы могут загружать свои работа с подробным описанием указанием института и методички например и демо версией с чего сайт будет получать процент с продаж тоже.разные платные сервисы типа котегории вип пользователей .жду ваших предложений.расмотрю все варианты.подробности при переписке к заказу.
основные разделы
1.лента заказов
2.магазин решений
3.раздел типа www.twirpx.com незнаю как его пока назвать
на сайте нужна автоматизированная оплата.смс сервис платный на некоторые услуги.смс оплата к 3 разделу чтоб можно было делать покупки через смс .
предложите что еще можно сделать.жду предложений
по платным сервисам? движок какой будет? придлагайте
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