Нужен сайт помощи студентам

Меня интересует создание сайта типа help-s.ru оцените и если есть еще какоето предложение по этой теме предложите.

сайт нужен один посвященный помощи студентам.надо чтоб у всех пользователей были личные счета с авто пополнением и блокировкой счетов на время проверки заказчиком работы.также магазин готовых решений куда авторы могут загружать свои работа с подробным описанием указанием института и методички например и демо версией с чего сайт будет получать процент с продаж тоже.разные платные сервисы типа котегории вип пользователей .жду ваших предложений.расмотрю все варианты.подробности при переписке к заказу.

основные разделы

1.лента заказов

2.магазин решений

3.раздел типа www.twirpx.com незнаю как его пока назвать

на сайте нужна автоматизированная оплата.смс сервис платный на некоторые услуги.смс оплата к 3 разделу чтоб можно было делать покупки через смс .

предложите что еще можно сделать.жду предложений

по платным сервисам? движок какой будет? придлагайте