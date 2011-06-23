Необходимо создать сайт "под ключ".

Сайты «под ключ»Закрыт15 заявок402 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Краткое техническое задание находится в приложении.

Уверен, что его вполне хватает для того, чтобы определиться с конкретной стоимостью работы.

Пожалуйста, фразы типа: "Обращайтесь, буду рад(а) посотрудничать!" – оставьте для своих рекламных буклетов. Нужны только конкретные предложения.

Ищу адекватности по стоимости, поэтому сроки исполнения обсуждаемы.

Никакого фирменного стиля нет, сам проект исключительно виртуальный.

Поэтому требуется не просто веб-программист, а и дизайнер, который предложит интересное художественное решение проекта.

Пожалуйста, пишите со ссылками не реально действующие Ваши работы, которые покажут способность качественно справиться с заданием. Сделанные за пол-дня по шаблону и без творческих идей интернет-магазины трусов или игрушек – как примеры не интересны.

Спасибо за понимание.

12 лет назад
reginskis
54 годаКитай
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
Web-Pro100
Иван 
40 летАрмения
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$1800
30 дней
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