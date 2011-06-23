Необходимо создать сайт "под ключ".

Краткое техническое задание находится в приложении.

Уверен, что его вполне хватает для того, чтобы определиться с конкретной стоимостью работы.

Пожалуйста, фразы типа: "Обращайтесь, буду рад(а) посотрудничать!" – оставьте для своих рекламных буклетов. Нужны только конкретные предложения.

Ищу адекватности по стоимости, поэтому сроки исполнения обсуждаемы.

Никакого фирменного стиля нет, сам проект исключительно виртуальный.

Поэтому требуется не просто веб-программист, а и дизайнер, который предложит интересное художественное решение проекта.

Пожалуйста, пишите со ссылками не реально действующие Ваши работы, которые покажут способность качественно справиться с заданием. Сделанные за пол-дня по шаблону и без творческих идей интернет-магазины трусов или игрушек – как примеры не интересны.

Спасибо за понимание.