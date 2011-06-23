Требуется клон сайта

$500
Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок359 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте требуется клон сайта http://gdeetotdom.ru/

Функции поиска, добавления объявлений, возможность выбирать города, сложный фильтр, одним словом все что там имеется.

Наполнение не требуется.

Жду предложения: стоимость, срок, предполагаемая CMS.

12 лет назад
korogan
Денис 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
HaUMavE
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$500
20 дней
  • Похожие заказы

  • Сайт на Ruby on Rails. Кабинет (jQuery, AJAX).

    Задача: - Сайт около 20 простых страниц с контентом, новостная лента; - Регистрация, авторизация, кабинет (jQuery, AJAX), копия - [см. приложение], за исключением отправки FlashSMS,WapPUSH; - Отправка СМС осуществляется через простой API (HTTP запросом на ...

    jQueryAjax
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать точную копию сайта Slando.ru

    Задача: написать точную копию досуи обявлений slando.ru также функционал, поддомены типо auto.slando.ru и moskva.auto.slando.ru плюс нарисовать оригинальные иконки к рубрикам. Сделать красивый и качественный дизайн, места для ракламы язндекс.директ и google adsens. Также нужно написать ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт визитка

    $250

    Создание сайта на основе приложенного макета. Картинки для врезки будут предоставлены. Фон и общий стиль необходимо разработать самостоятельно. Основные условия: 1.Кроссбраузерность 2. Наличие движка (на ваш выбор... хоть Wordpress) 3. Соблюдение вами же установленных сроков.

    Сайты «под ключ»48 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно создать интернет Магазин

    Хай! Хочу создать интернет магазин. Магазин - первый. Опыта не много. Мозги для отсеивания лапши - есть. Очень хотел бы посмотреть на ваши цены/работы/сроки Заранее спасибо Всем! Пишите на мыло : [email protected]

    Сайты «под ключ»32 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт компании. Специфика - системы видеонаблюдения

    $300

    Необходимо изготовить сайт для компании, которая занимается видеонаблюдением и системами контроля доступа. Дизайн простой, но не дешевый. В шапке нужно будет несложную, но симпатичную флешку 960*150(170). Верстка под распространенные разрешения начиная от 1024*768. Желательно перед ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен сайт

    Нужен не большой сайт: Главная страница с информацией о компании 2 стр. услуги и прайс 3 стр. примеры работ (фотографии) Выберу исполнителя с наименьшей ценой.

    Сайты «под ключ»53 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать дизайн и поставить портал и форум IPB

    Нужно поставить портал IPB и форум IPB последней версии и сделать дизайн в стиле другого сайта, который я предоставлю при начале работы. Работаю без предоплаты или по безопасной сделке. Но могу сделать исключение для ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад