Сделать дизайн и поставить портал и форум IPB

Нужно поставить портал IPB и форум IPB последней версии и сделать дизайн в стиле другого сайта, который я предоставлю при начале работы.

Работаю без предоплаты или по безопасной сделке. Но могу сделать исключение для фрилансеров с большим количество положительных отзывов и хорошим резюме.