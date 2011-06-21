Сделать дизайн и поставить портал и форум IPB

Необходимо сделать сайт для фирмы, занимающейся безопасностью. Сайт портального типа , содержит около 20 основных разделов с подразделами и с десяток модулей. Во вложении три файла, "структура" "главная" и пояснения к ним обоим. Движок ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно поставить портал IPB и форум IPB последней версии и сделать дизайн в стиле другого сайта, который я предоставлю при начале работы.
Работаю без предоплаты или по безопасной сделке. Но могу сделать исключение для фрилансеров с большим количество положительных отзывов и хорошим резюме.
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