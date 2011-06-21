Интернет-магазин детских товаров на Битрикс

Нужен специалист для 1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес

Дизайн есть. Макеты есть в JPG и в PSD. Описание функционала есть, вышлю исполнителю.

От вас требуется верстка+шаблон+полностью рабочий функционал в соответствии с моим описанием.

Требуется максимальная интеграция с 1С "Управление торговлей (базовая)", редакция 10.3 (10.3.13.2) обмен заказами.

http://floomby.ru/content/tRtHgK9F70/

http://floomby.ru/content/PRdhm5CNZk/