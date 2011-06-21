Интернет-магазин на основе существующих товаров

Необходимо создать качественный интернет-магазин на основе уже существующей базы товаров.

Подробное ТЗ предоставим при общении, заинтересовавшим кандидатам.

Требования по дизайну: не шаблонный, лаконичный, не перегруженный дизайн.

Удобная система управления магазином.

Пример магазина, который нам нравится по дизайну и управлению www.mirgeeka.ru

Предлагайте Вашу примерную стоимость и сроки, а также движок на котором планируете это реализовать. Самописные варианты не рассматриваются.

Всем спасибо.