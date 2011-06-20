Нужно 5 небольших сайтов

Необходимо создать сайт компании + интернет-магазин. На данный момент есть старый сайт на joomla (не устраивает дизайн, скорость...). Из него ( + - ) можно понять какой необходим список товаров, приблизительный функционал. При предложении различных CMS просьба объяснить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайты маленькие, по 10-20 страниц в каждом.
ПХП или ХТМЛ
Обязательное условие - возможность вставки сквозных ссылок (должна быть пхп-вставка такого плана на всех страницах сайта)
Я буду давать домен, а вы должны будете посмотреть обратные ссылки на него по Яху, почитать что там было на сайте, понять и сделать.
Разрешается использовать тексты с других сайтов, гугл-переводчик, википедию, вебархив.
Тексты должны быть читаемыми, понятными для людей. Объем текста на 1 странице - до 10кб.
Можно на сайте выкладывать книги, видео или давать ссылки на такой контент.
Запрещается черный фон и мелкий шрифт.
Сайты нужны будут на русском и англ языке (главная страница на русском)
Пишите цену за 5 сайтов
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