Нужно 5 небольших сайтов

Сайты маленькие, по 10-20 страниц в каждом.

ПХП или ХТМЛ

Обязательное условие - возможность вставки сквозных ссылок (должна быть пхп-вставка такого плана на всех страницах сайта)

Я буду давать домен, а вы должны будете посмотреть обратные ссылки на него по Яху, почитать что там было на сайте, понять и сделать.

Разрешается использовать тексты с других сайтов, гугл-переводчик, википедию, вебархив.

Тексты должны быть читаемыми, понятными для людей. Объем текста на 1 странице - до 10кб.

Можно на сайте выкладывать книги, видео или давать ссылки на такой контент.

Запрещается черный фон и мелкий шрифт.

Сайты нужны будут на русском и англ языке (главная страница на русском)

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