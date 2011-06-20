Нужно 5 небольших сайтов

Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки290 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайты маленькие, по 10-20 страниц в каждом.

ПХП или ХТМЛ

Обязательное условие - возможность вставки сквозных ссылок (должна быть пхп-вставка такого плана на всех страницах сайта)

Я буду давать домен, а вы должны будете посмотреть обратные ссылки на него по Яху, почитать что там было на сайте, понять и сделать.

Разрешается использовать тексты с других сайтов, гугл-переводчик, википедию, вебархив.

Тексты должны быть читаемыми, понятными для людей. Объем текста на 1 странице - до 10кб.

Можно на сайте выкладывать книги, видео или давать ссылки на такой контент.

Запрещается черный фон и мелкий шрифт.

Сайты нужны будут на русском и англ языке (главная страница на русском)

Пишите цену за 5 сайтов

12 лет назад
KSW
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
55 отзывов
  • Похожие заказы

  • Создание сайта

    Необходимо создать сайт компании + интернет-магазин. На данный момент есть старый сайт на joomla (не устраивает дизайн, скорость...). Из него ( + - ) можно понять какой необходим список товаров, приблизительный функционал. При предложении различных CMS просьба объяснить ...

    Сайты «под ключ»32 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программирование и отладка проекта.

    $1000

    Программирование и отладка интернет-проекта. ТЗ есть, дизайн - тоже. Требования - отличное знание CMS Netcat, наличие безлимитного интернета дома, отсутствие (категорическое требование) параллельных проектов. Оплата гонорара поэтапная, по сдаче проекта выплачивается дополнительная премия по договоренности. Стоимость ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копия сайта

    Добрый меня интерерсует копия сайта, сделать все от и до. Даже добавить контент. Сроки: примерно 10 дней Интересует цена. http://teplo.edem-technology.ru/index.htm

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • По примеру сделать одностраничный сайт на JQuery

    $250

    Нужно сделать красивый одностраничный сайт и встроить в него уже готовый скрипт ( скрипт сделан на php+jquery. шаблоны нативные). Данный сайт будет активно рекламироваться на российских рекламодателей и станет достойным украшением портфолио. ...

    jQuery
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта для агентства недвижимости.

    $500

    Необходимо создать простой и удобный сайт для агентства недвижимости. Нужно, чтобы была возможность добавлять фотографии объектов, описание, цену и др. параметры; чтобы было нетрудно управлять сайтом в целом. Примеры сайтов, которые устраивают по структуре и ...

    Сайты «под ключ»48 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание портала грузоперевозок

    Требутся разработать портал грузоперевозок, в котором транспортные компании могли размещать предложения о перевозках а клиенты покупать эти предложения. Так же возможно потребуется помошь в разработке технического задания, и последующее продвижение.

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт под ключ для рекламного агентства

    Необходимо сделать сайт визитку с нуля. – Красивый дизайн Установка и настройка движка (CMS) Вёрстка и интегрирование дизайна в движок (CMS) За основу дизайна мы взяли концепцию этого блога http://www.alfoart.com/images/silver_splatter/art_blog_big.jpg и данного изображения http://st.free-lance.ru/users/monte133/contacts/f_4df66e307ccc5.jpg Название сайта Мечтатель реклама ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад