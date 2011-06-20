Сайт- агрегатор предложений автошкол

$2500
Сайты «под ключ»Закрыт17 заявок402 просмотра
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PHP

Знакомство с Google Maps API (кастом маркеры, геолокейшн…)

Ajax

jQuery

Подробное тз- в приложении. Сроки – 14 дней. Максимум - 19.

Жду предложений по цене. Просьба обращаться людей с реальным портфолио.

Спасибо

12 лет назад
xkozv09
37 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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