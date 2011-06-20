Разработка интернет-магазина на 1С-Битрикс

Предыдущая команда фрилансеров пропала. Цель- создание сайта. Есть 2 макета в cdr шапки сайта и примерный дизайн. Идея- анимационная шапка при наведении на элемент происходит анимация. Те файлы, которые есть нужно доработать. Необходимо добавить голубое небо ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист для верстки и программинга магазина на Битриксе.
Условия работы по данному проекту:
- от 8 до 10 у.е. / час;
- умение четко расписать ориентировочные нормо-часы на программинг модулей и отдельных функциональных частей сайта;
- в сети в рабочее время.
Вы предварительно оцениваете по ТЗ время работы. После окончания работы вы даете отчет с фактическим временем - мы рассчитываемся согласно вашему тарифу.
Требования:
* опыт работы в реализации web приложений с использованием HTML, JavaScript, CSS, PHP4 и MySQL под UNIX (FreeBSD, Linux) не менее 1-3-х лет.
* отличное знание HTML, JavaScript, PHP4+, MySQL3+, объектно ориентированный подход к построению web-приложений.
* отличное знание Битрикс
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