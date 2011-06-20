Разработка интернет-магазина на 1С-Битрикс

Требуется специалист для верстки и программинга магазина на Битриксе.

Условия работы по данному проекту:

- от 8 до 10 у.е. / час;

- умение четко расписать ориентировочные нормо-часы на программинг модулей и отдельных функциональных частей сайта;

- в сети в рабочее время.

Вы предварительно оцениваете по ТЗ время работы. После окончания работы вы даете отчет с фактическим временем - мы рассчитываемся согласно вашему тарифу.

Требования:

* опыт работы в реализации web приложений с использованием HTML, JavaScript, CSS, PHP4 и MySQL под UNIX (FreeBSD, Linux) не менее 1-3-х лет.

* отличное знание HTML, JavaScript, PHP4+, MySQL3+, объектно ориентированный подход к построению web-приложений.

* отличное знание Битрикс