Разработка медиа-портала

Основная задача: Разработать медиа-портал наподобие napodiume.ru!

Более подробная информация после ознакомления с вашими предложениями. Поскольку проекты по принципу работы и функционалу подобны, за основу для рассмотрения будет взят napodiume.ru

Итак, рассмотрю все предложения по разработке данного проекта с указанием стоимости и сроков выполнения.

Обязательное условие: опыт выполнения подобного рода проекта и более сложных, интеграция соц. сетей, платежных систем и т.п.

Варианты разработки на готовых CMS типа joomla, wordPress и т.п. НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!

Рассматривается полный комплекс услуг - под ключ.

Местонахождение разработчика только Украина, предпочтительно Киев.

Почта для связи со мной:

[email protected]

Предложения, вопросы и прочее также можно отправлять на почту!