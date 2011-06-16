Разработка медиа-портала

Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок231 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Основная задача: Разработать медиа-портал наподобие napodiume.ru!

Более подробная информация после ознакомления с вашими предложениями. Поскольку проекты по принципу работы и функционалу подобны, за основу для рассмотрения будет взят napodiume.ru

Итак, рассмотрю все предложения по разработке данного проекта с указанием стоимости и сроков выполнения.

Обязательное условие: опыт выполнения подобного рода проекта и более сложных, интеграция соц. сетей, платежных систем и т.п.

Варианты разработки на готовых CMS типа joomla, wordPress и т.п. НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!

Рассматривается полный комплекс услуг - под ключ.

Местонахождение разработчика только Украина, предпочтительно Киев.

Почта для связи со мной:

[email protected]

Предложения, вопросы и прочее также можно отправлять на почту!

12 лет назад
Vlad2012
Украина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Магазин под ключ.

    $100

    Нужно сделать простенький бюджетный магазин визиточного типа "под ключ", с дизайном и версткой , в котором будет продаваться 1 товар. По функциональности никаких фильтров,умных модулей, скриптов, простенький, единственное - нужно подобрать хороший модуль формирования ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Срочно! Нужно сделать сайт под Joomla 1.5x

    $450

    Сайт сложный простыми компонентами не обойтись. Человек четко должен уметь переписывать компоненты и модули под Джумлу. На все есть четкие скрины шаг влево шаг вправо запрещен, контент уже внесен. Работаем или на моем полигоне или на вашем. 1. Использование ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта под ключ "Свадебная фотография"

    Приветствую всех. Необходимо создание сайта под ключ "Свадебная фотография". Сайт должен работать на CMS DLE. Должен быть простой легкий дизайн, желательно просто уникализированный (шапка, логотип, футер) общедоступный шаблон. Контент: на сайте должно быть не менее 100 уникальных или отрерайченных ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать aналог kartenmacherei.com

    $2000

    Оздать сайт по функционалу аналог www.kartenmacherei.com/ сайт нужно создать на русском или английском. пожалуйста внимательно посмотрите этот сайт. нужна сделать back-end (administration area) и front-end. в аттаче прикрепленные файлы где показано примерное структура зоны администриравания сайта ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт вакансий и резюме

    Требуется сайт, на котором будут представлены вакансии и резюме соискателей. Движок нужен быстрый, как ракета. Оплата желательна по б/н. Срок 2-3 месяца. Ориентиры: http://www.justengineers.net/ http://www.dg.ca Предложения принимаем в течение недели, желательно тех, кто принимал участие в разработке аналогичных сайтов. Ссылка на ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт знакомств (размещение анкет) на CMS

    Нужен сайт, сделанный на любой популярной CMS. сайт знакомств с размещением анкет пользователей. Самый простой пример rusdosug.com. Вариант простого решения.. каталог товаров или интернет магазин, только с сокращенным числом функций .. главное размещение анкет пользователям, ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен сайт салона красоты

    Нужен сайт салона красоты. Общие пожелания следующие: • удобный, интуитивно понятный интерфейс; • интересный, живой, новый контент; • привлекательный дизайн; • функциональность и полезные для посетителей сервисы. На сайте должны присутствовать следующие блоки: • главное меню • дополнительное меню (подпункты главного меню, открываются ...

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет магазин

    $500

    Господа! Требуется создать интернет-магазин по образцу jingtea.com Просьба внимательно ознакомиться с ТЗ в приложении. Бюджет 15000 р. Срок исполнения 2 недели. С уважением, Никита.

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад