Нужен сайт

$50
Сайты «под ключ»Завершен8 заявок165 просмотров
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Викладач задал разработать сайт (простенький), детали при переписке.

13 лет назад
domostar
Тарас 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
init90
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$1
2 дня
Хорошый разработчик, все быстро и качественно сделал. Защитил диплом на отлично благодаря Игорю, буду рад обратится к нему
Приятно было работать. Спасибо!
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